KFSN VÍDEO: caça F-35 cai e piloto escapa por um triz

Um caça F-35 caiu próximo à Base Aérea Naval de Lemoore, na região central da Califórnia, informou a Marinha dos Estados Unidos na quarta-feira (30). As informações são do New York Post.





"O piloto conseguiu se ejetar com sucesso e está em segurança. Nenhuma outra pessoa foi afetada", diz o comunicado da NAS Lemoore.

Não foram divulgados mais detalhes sobre o acidente. A causa da queda está sob investigação, segundo a nota oficial.

A Lockheed Martin (LMT.N), empresa de defesa dos EUA responsável pela fabricação dos caças F-35, não respondeu de imediato ao pedido de comentário feito fora do horário comercial.

O caça F-35

O F‑35 Lightning II é um caça de 5.ª geração monomotor, projetado para missões multi‑papel (incluindo supressão de defesas aéreas, ataque ao solo e superioridade aérea). Ele combina tecnologia stealth (técnicas que visam reduzir a detectabilidade)avançada com fuselagem de material composto (cerca de 35% do peso do avião).

Todas as armas e combustível são internamente carregados para manter baixa assinatura radar, permitindo alcance de Mach 1.6 (Velocidade de até 1.930 km/h), excelente manobrabilidade e maior raio de combate em relação a caças de gerações anteriores.





Além da furtividade, o F‑35 incorpora um sistema de fusão de sensores de última geração, incluindo radar AESA AN/APG‑81, sistema de visão distribuída (DAS), sensor ótico EOTS e guerra eletrônica (Barracuda), todos integrados a um capacete que oferece visão 360°. Isso permite ao piloto ter consciência situacional completa e compartilhar dados em tempo real com outras plataformas terrestres, aéreas e navais, transformando o avião em um verdadeiro multiplicador de força.

A conectividade em rede permite coordenar operações conjuntas e realizar ataques com alta precisão, mantendo o piloto num nível elevado de segurança operacional.