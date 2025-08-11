Reprodução/Prefeitura Municipal e redes sociais Local do rodeio

Um bebê de três meses foi pisoteado por um boi durante o Festival do Cordeiro e do Laço, realizado no último fim de semana na Arena Cultural e Esportiva de São Mateus do Sul, no interior do Paraná.

O animal escapou da pista do rodeio e invadiu uma área restrita destinada apenas a trabalhadores. A criança estava em um bebê-conforto, acompanhada pelos pais, que trabalham com manejo de gado em rodeios.

O bebê sofreu ferimentos graves, incluindo hemorragia e perda de massa encefálica. Ele foi atendido pela brigada de emergência do evento, levado ao Pronto Atendimento Municipal de São Mateus do Sul, entubado e transferido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o Hospital Evangélico Mackenzie, em Curitiba, referência para casos complexos.

A criança permanece internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado estável, com previsão de pelo menos quatro meses de internação para recuperação.

Os organizadores do Festival emitiram nota informando que a área invadida pelo boi era fechada e exclusiva para trabalhadores, que o evento possuía todas as autorizações legais, ambulâncias, brigada de emergência e seguia as normas do Corpo de Bombeiros.

Também afirmaram que a equipe de emergência atuou imediatamente e que prestam apoio psicológico e financeiro à família.





A família do bebê, residente em Lapa, no Paraná, está em São Mateus do Sul a trabalho e enfrenta dificuldades financeiras para se manter em Curitiba durante a internação. Por isso, foi iniciada uma campanha de arrecadação via Pix para ajudar nos custos.

O pai da criança, Ubirajara Guimarães Schuhli, publicou vídeo em redes sociais afirmando que não sabe o que esperar, mas acredita na sobrevivência do filho.

A Polícia Civil investiga o caso como possível lesão corporal culposa, sem intenção. Diligências preliminares estão em andamento para apurar responsabilidades, mas ainda não foram divulgados nomes de investigados.