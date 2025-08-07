Reprodução Família de Fiongal Greenlaw-Meek, uma das vítimas do acidente com o voo 171 da Air India, recebeu os restos mortais de outra pessoa

Autoridades indianas entregaram à família de Fiongal Greenlaw-Meek, uma das vítimas do acidente com o voo 171 da Air India, os restos mortais de outra pessoa. O erro foi confirmado após exames e relatos da família, que agora cobra explicações sobre a falha na identificação.

O acidente ocorreu no dia 12 de junho, nas proximidades do aeroporto de Ahmedabad, e deixou 242 mortos. Fiongal, de 39 anos, e seu marido, Jamie Greenlaw-Meek, de 45, estavam entre as vítimas, ambos britânicos.

A irmã de Fiongal, Arwen Greenlaw, afirmou que a família teme que o corpo tenha sido cremado como se fosse de outro passageiro. Em entrevista à BBC, ela criticou a falta de protocolos forenses no local do acidente e disse que o acesso ao local permaneceu aberto por dois dias após a queda da aeronave.

O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido informou que presta apoio às famílias dos britânicos mortos no acidente, mas destacou que a responsabilidade pela identificação dos corpos é das autoridades indianas.

Relatos de outras famílias apontam problemas semelhantes. Um dos casos envolveu um funeral cancelado após os parentes descobrirem que o corpo não era do familiar que esperavam enterrar. Em outro, restos mortais de mais de uma vítima foram colocados no mesmo caixão.

O voo tinha como destino o aeroporto de Londres-Gatwick e transportava 52 britânicos entre os passageiros. Até o momento, dois casos de erro na identificação de corpos foram confirmados oficialmente, mas há suspeita de que outras ocorrências semelhantes tenham sido registradas.