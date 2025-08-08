Reprodução/ Wikimedia Commons Jim Lovell

O astronauta Jim Lovell, que comandou a histórica missão espacial Apollo 13, morreu na última quinta-feira (7), aos 97 anos, em Lake Forest, Illinois, Estados Unidos.

A informação foi confirmada pela Nasa em nota divulgada no site oficial nesta sexta-feira (8).

James Arthur "Jim" Lovell Jr. foi selecionado pela NASA em setembro de 1962 e participou de momentos importantes da corrida espacial, incluindo a missão Apollo 8, primeira a orbitar a Lua.

Em nota divulgada no site oficial da NASA, o administrador interino da NASA, Sean Duffy , envia suas condolências à família do Capitão Jim Lovell. “Lamentamos sua morte, ao mesmo tempo em que celebramos suas conquistas”.

Duffy destacou que, “de um par de missões pioneiras Gemini aos sucessos da Apollo, Jim ajudou nossa nação a trilhar um caminho histórico no espaço que nos levará às próximas missões Artemis para a Lua e além” .





Ele também ressaltou que, “como comandante da missão Apollo 13, sua calma e força sob pressão ajudaram a tripulação a retornar em segurança à Terra e demonstraram o raciocínio rápido e a inovação que nortearam as futuras missões da NASA”.

O administrador interino ainda destacou que Lovell, apelidado por colegas de “Smilin’ Jim” por seu humor e sorriso constantes. “Conhecido por sua inteligência, esse astronauta inesquecível foi apelidado de Smilin' Jim por seus colegas astronautas porque ele sempre sorria quando tinha uma resposta particularmente engraçada”.

Além de sua carreira na NASA, Jim serviu às Forças Armadas, sendo um orgulhoso graduado da academia naval e piloto de testes da Marinha.

Missão Apollo 13

Na Apollo 13, em 1970, Lovell comandou uma das missões mais desafiadoras da NASA.

Durante a viagem uma explosão no módulo de oxigênio provocou a perda de grande parte da energia, do oxigênio e da água disponíveis na nave, obrigando a tripulação a lidar com sérios problemas técnicos que impediram o pouso lunar previsto.

Durante os dias em que a equipe lutou contra os problemas da aeronave, Lovell e a tripulação da Apollo 13 trabalharam com a equipe de terra em Houston para racionar recursos, contornar a Lua e retornar em segurança à Terra após o cancelamento do pouso.

Com a Apollo 13 e a Apollo 8, Lovell tornou-se o único astronauta a viajar duas vezes à Lua sem pousar nela.