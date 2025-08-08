FreePik Restos de 3 mil anos revelam possível sacrifício humano no Peru

Na costa norte do Peru, arqueólogos encontraram os r estos mortais de 14 pessoas com cerca de 3.000 anos, possivelmente vítimas de um ritual de sacrifício humano. As informações são da agência Reuters.

O achado ocorreu próximo ao que se acredita ter sido um templo cerimonial da cultura Cupisnique, civilização que prosperou mais de mil anos antes do Império Inca. A descoberta, feita na região de La Libertad, a cerca de 675 quilômetros ao norte de Lima.

De acordo com o arqueólogo Henri Tantalean, que coordenou a escavação, alguns corpos estavam dispostos de bruços, com as mãos amarradas atrás das costas, e apresentavam sinais de ferimentos e violência.

"A forma de sepultamento é incomum e corresponde ao padrão de sacrifícios humanos", afirmou.





Ao contrário de enterros sofisticados identificados em outras partes do país, as vítimas foram colocadas em covas simples escavadas em montes de areia, sem objetos ou oferendas.




