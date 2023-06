Ici Radio Canadá Destroços do submersível Titan

Os destroços resgatados do submarino Titan nessa quarta-feira (28) e os possíveis restos humanos encontrados entre as partes do submersível serão analisados pelos investigadores dos Estados Unidos na tentativa de descobrir o que aconteceu com a embarcação.

Não há uma previsão de quando a investigação será encerrada.

Além dos EUA, órgãos públicos do Canadá devem participar das análises para descobrir a causa da implosão que levou à morte das cinco pessoas que estavam a bordo.

Ainda ontem, os destroços do Titan foram retirados da água e descarregados no porto da cidade de St, John's, no Canadá. Mais tarde, a Guarda Costeira dos EUA anunciou que materiais orgânicos foram encontrados, que seriam "supostos restos humanos que foram cuidadosamente recuperados" do mar.

As peças, aparentemente, são pedaços da lateral do casco, da parte frontal e traseira da embarcação.

Conforme a rede CBC do Canadá , para a perícia, as peças podem ser realocadas em suas posições originais, como um quebra-cabeça, na tentativa de determinar em qual local ocorreu fissura.

Os restos mortais, segundo a Guarda Costeira, foram achados "dentro dos destroços" do submarino. Profissionais médicos dos EUA vão analisar esse material, mas nenhuma autoridade voltou a mencionar se a busca pelos corpos vai continuar.

Na última semana, as autoridades informaram que, devido às condições do acidente e do local onde ocorreu, ainda não é possível saber se os corpos serão resgatados.

