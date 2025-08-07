Newsis Norte-coreano nada por 10h e pede resgate na Coreia do Sul

Um homem norte-coreano foi resgatado por tropas sul-coreanas após nadar por cerca de 10 horas em águas neutras no estuário do rio Han, na costa oeste da península coreana. O caso ocorreu na madrugada de 31 de julho e foi confirmado nesta quinta-feira (7) pelo Estado-Maior Conjunto (JCS) da Coreia do Sul.

De acordo com fontes militares, o homem foi inicialmente avistado na noite de 30 de julho, nas proximidades da ilha de Gyodongdo, em Incheon, utilizando materiais flutuantes improvisados presos ao corpo. As forças navais sul-coreanas o monitoraram ao longo da madrugada, até resgatá-lo por volta das 4h da manhã, em uma área com profundidade de 11 metros.

Segundo um oficial do JCS, que pediu anonimato, o norte-coreano acenava para os soldados e solicitava ajuda. Durante o resgate, um suboficial da Marinha apresentou-se formalmente como integrante das forças sul-coreanas e perguntou se o homem desejava desertar para o Sul. A resposta foi afirmativa.

Em nota oficial, o Estado-Maior Conjunto declarou:

“Nosso exército conseguiu garantir a segurança de um cidadão norte-coreano e sua identidade em águas neutras do rio Han, nas primeiras horas de 31 de julho, antes de entregá-lo às agências competentes.”

O Comando das Nações Unidas foi informado sobre os detalhes da operação, que, segundo os militares, não registrou nenhum movimento incomum por parte das forças armadas da Coreia do Norte.

Um representante do Ministério da Unificação confirmou que o caso está sob investigação conjunta de diferentes órgãos do governo.

“Não é possível divulgar detalhes neste momento devido ao andamento das investigações”, afirmou.

Esta é a segunda deserção registrada desde que o presidente sul-coreano Lee Jae Myung assumiu o cargo, em junho. No início de julho, outro homem cruzou a Zona Desmilitarizada (DMZ), região fortemente vigiada que separa as duas Coreias, também manifestando o desejo de se estabelecer no Sul.





Pela legislação sul-coreana, todos os coreanos, inclusive os do Norte, são reconhecidos como cidadãos nacionais, o que garante aos desertores o direito legal de receber apoio do governo para se estabelecerem no país.

Apesar da separação política e militar, as duas Coreias permanecem tecnicamente em guerra desde o fim do conflito de 1950-1953, encerrado com um armistício, e não com um tratado de paz formal.