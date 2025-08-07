Bruno Spada/Câmara dos Deputados Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (7), a Medida Provisória 1296/25, que cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios (PGB), cujo objetivo é agilizar a concessão de benefícios do INSS. Aprovada na forma de um substitutivo da relatora, senadora Zenaide Maia, a MP segue agora para o Senado.

O programa visa estimular o trabalho extra de servidores do INSS e do Ministério da Previdência Social na análise e perícia em processos de revisão e reavaliação de benefícios previdenciários e assistenciais.

Com um orçamento previsto de R$ 200 milhões para 2025, o programa pagará valores de R$ 68 ou R$ 75 por processo revisado pelo servidor que aderir ao programa.

O primeiro valor será devido ao servidor da carreira de seguro social e o segundo aos integrantes das carreiras de perito médico federal, supervisor médico pericial e perito médico da previdência social.

Portaria que regulamentou a MP limita o valor a receber anualmente pelo primeiro grupo em R$ 17.136,00 e o valor para o segundo grupo em R$ 18.900,00.

Em todos os casos, os valores, somados à remuneração normal, não poderão passar do teto do funcionalismo, atualmente R$ 46.366,19.

De acordo com a proposta, o programa terá duração de 12 meses, contados da edição da MP (abril deste ano), mas poderá ser prorrogado até 31 de dezembro de 2026.

Segundo o líder do PT, deputado Lindbergh Farias (RJ), no governo Lula houve uma redução da fila do INSS, de 63 dias para algo em torno de 48 dias.



"Mas tem que haver nova redução. Para isso, essa MP é muito importante” , argumentou.



Comitê

O programa terá um comitê de acompanhamento, de natureza consultiva e deliberativa, para avaliar e monitorar as atividades e o alcance dos objetivos a fim de recomendar melhorias nos processos de trabalho.

O comitê deverá ainda atuar no sentido de aumentar a capacidade operacional do órgão na realização de reavaliações e revisões de benefícios previdenciários e assistenciais.



Será composto por um representante da carreira de perícia médica federal e por representantes dos ministérios da Previdência Social (coordenador do comitê); Casa Civil e Gestão e Inovação em Serviços Públicos.

Pagamentos aos servidores



Segundo a MP, os pagamentos aos servidores para diminuir a fila de processos em atraso do INSS não serão incorporados à remuneração ou à aposentadoria e não sofrerão descontos previdenciários, além de não servirem de base de cálculo para benefícios ou vantagens.

Caso o servidor receba hora extra ou adicional noturno pela mesma hora de trabalho, o pagamento extraordinário do programa não será devido.

Outra situação é a de compensação de horas, inclusive por participação em movimento grevista.

Processos



Além dos casos regulares de revisão e reavaliação de benefícios previstos em lei, o programa terá como alvo a revisão de processos e serviços administrativos cujo prazo de análise tenha superado 45 dias ou com prazo judicial expirado, assim como as avaliações sociais que compõem a avaliação biopsicossocial para acesso ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Quanto aos serviços médico-periciais, a MP inclui as perícias realizadas em unidades de atendimento da previdência social sem oferta regular desse serviço e as realizadas em unidades com oferta regular, mas com prazo máximo para agendamento superior a 30 dias.



Perícias com prazo judicial vencido e de análise documental também entraram no programa.



Prioridades

A portaria que regulamentou a MP define como prioridade de trabalho a reavaliação de benefícios assistenciais e avaliações sociais, como para o BPC, depois o reconhecimento inicial de direito e o monitoramento operacional de benefício.





Na sequência, vêm as demandas judiciais, recurso e revisão, manutenção de benefícios e reabilitação profissional.

Peritos médicos



Em relação ao trabalho extra dos peritos médicos do INSS, a portaria fixa que a prioridade será dada aos processos de reavaliação e revisão das condições de concessão administrativa ou judicial do BPC para pessoa com deficiência, de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e de pensionista inválido.



Depois disso, vêm os exames médico-periciais e análises documentais para concessão do benefício por incapacidade laboral no âmbito do Atestmed e os demais serviços relativos à análise documental.



