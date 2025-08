Coldelco/Reprodução Mina El Teniente desabou no Chile

A mineradora estatal chilena Codelco concluiu neste domingo (03) as operações de resgate na mina El Teniente, após localizar os corpos dos seis trabalhadores que morreram soterrados em decorrência de um deslizamento provocado pelo terremoto que atingiu a região na quinta-feira (31).

A empresa confirmou que encerrará a fase emergencial e iniciará uma auditoria internacional para identificar possíveis falhas de segurança.

Em entrevista coletiva, o presidente executivo da Codelco, Rubén Alvarado, lamentou a perda dos trabalhadores Paulo, Gonzalo, Alex, Carlos, Jean e Moisés.

“ Com muito pesar, queremos transmitir nossas condolências aos entes queridos desses seis mineiros que perderam a vida ”, afirmou Alvarado.

O representante da estatal também agradeceu o apoio das autoridades, dos trabalhadores e da comunidade local.

Homenagens

O gerente geral da unidade El Teniente, Andrés Music, informou que o último corpo foi encontrado na área conhecida como Teniente 7.

“ Hoje encerramos essa fase de resgate com o quinto de nossos companheiros nesse setor. Desde o primeiro dia, nos comprometemos a fazer tudo o que fosse humanamente possível. Não foi o desfecho que esperávamos, mas conseguimos chegar até eles e trazê-los com o respeito e a dignidade que merecem ”, disse.

Music também agradeceu aos brigadistas, operadores, médicos, psicólogos, sindicalistas e demais envolvidos nos trabalhos.

Mary Carmen Llano, vice-presidente de Gestão de Pessoas da Codelco, reforçou que o apoio às famílias continuará.

“ Esta etapa não termina com o resgate. Agora começa um novo caminho: aprender com esta tragédia, acompanhar os familiares e fortalecer nossa cultura de segurança. Criamos um espaço de acolhimento com apoio psicológico e social, que será mantido pelo tempo que for necessário ”, explicou Llano.





Auditoria será conduzida por especialistas internacionais

O presidente do conselho da Codelco, Máximo Pacheco, anunciou a principal medida para a nova fase da crise.

“ A partir de agora, começa uma investigação essencial. Vamos contratar uma auditoria internacional com os melhores especialistas para determinar o que fizemos de errado. Devemos isso às famílias dos trabalhadores, aos que atuam na Codelco e a todo o Chile ”, declarou Pacheco.

Segundo ele, a tragédia representa um marco para a estatal.

“ Os seis trabalhadores que perdemos não serão esquecidos: honraremos sua memória com mudanças concretas e com um compromisso irrenunciável com a vida ”, concluiu.