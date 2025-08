NOAA Sol e calor em algumas regiões, frio e chuva em outras

A previsão do tempo para esta segunda-feira (4) indica um cenário de extremos climáticos no Brasil, com altas temperaturas e seca no interior do país e previsão de chuva e frio em regiões do Sul.

Uma onda de calor deve afetar principalmente os estados do Sudeste e parte do Centro-Oeste.

A previsão é de tarde ensolarada e temperaturas acima da média para o inverno, além de baixa umidade relativa do ar.

Já no Sul, a frente fria que avançou no fim de semana perde intensidade, mas ainda provoca madrugadas frias, especialmente em áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Também há previsão de chuvas.

Sul com chuva



Há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas em grande parte do Rio Grande do Sul e em áreas litorâneas de Santa Catarina, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Já no interior do Paraná e no norte de Santa Catarina, o céu deve variar entre muitas nuvens e períodos de sol, com menor chance de chuva.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 8°C, em Porto Alegre. A máxima está prevista para Florianópolis, com 21°C.

A umidade relativa do ar varia entre 30% e 100%.

Centro-oeste

A previsão do tempo para esta segunda-feira, conforme aponta o Inmet, é de pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas no norte, sudoeste e centro-sul mato-grossense e sudoeste e pantanais de Mato Grosso do Sul.

Já em Goiás e no Distrito Federal, o céu varia entre poucas e muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. O tempo deve ficar seco.



Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 13°C, em Goiânia e Brasília. Já a máxima deve chegar a 31°C, em Goiânia.

A umidade relativa do ar varia entre 20% e 90%.



Sudeste

A previsão do tempo para esta segunda-feira (4) na região Sudeste indica predomínio de nuvens ao longo do dia, mas sem possibilidade de chuvas significativas em todos os estados da região.

Já nas faixas litorâneas, o sol deve aparecer forte, com poucas nuvens.

Entre as capitais, a menor temperatura é prevista para Belo Horizonte, com mínima de 10°C.



A máxima pode chegar a 28°C no Rio de Janeiro.



Já a umidade relativa do ar varia entre 30% e 90%.

No interior de São Paulo, os índices têm permanecido bem baixos nos últimos dias, abaixo dos 20%, criando um cenário propício para a propagação rápida do fogo, principalmente em áreas com vegetação seca, rasteira e pastagens.

Na tarde deste domingo (3), a Defesa Civil estadual emitiu alerta. Sem previsão de chuva no início da semana, os riscos de queimadas devem continuar, exigindo prevenção e conscientização.

Norte

Para a região Norte, a previsão do Inmet para esta segunda-feira é de pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas no Acre, Rondônia, Amazonas e norte do Pará.

O mesmo acontece em Roraima e no Amapá.Já o Tocantins e parte do sul do Pará terão dia com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva.

Áreas centrais do Amazonas devem apresentar apenas variação de nebulosidade, com períodos de sol entre nuvens.



Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 21 °C em Palmas, enquanto as máximas podem chegar a 36 °C também em Palmas.

A umidade relativa do ar varia entre 20% e 100%.

Nordeste

Já no Nordete, a semana começa com pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas em áreas litorâneas do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe.





No litoral da Bahia e em partes do interior de Pernambuco e Alagoas, o dia será marcado por chuva isolada.

Já no interior do Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia e demais áreas do semiárido, o céu deve permanecer com muitas nuvens, enquanto o centro-sul do Maranhão, o sul do Piauí e o sudoeste da Bahia terão predomínio de poucas nuvens.

Entre as capitais, a temperatura mínima prevista é de 20°C em Maceió. Já a máxima pode alcançar os 35 °C em Teresina.

A umidade relativa do ar varia entre 30% e 95%.