Reprodução/ Corpos de Bombeiros de SP Acidente na Rodovia Carvalho Pinto (SP)

Na tarde deste domingo (3), duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um grave acidente envolvendo quatro veículos na Rodovia Carvalho Pinto, em São José dos Campos, interior de São Paulo.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu por volta das 13h40, na altura do km 105, sentido capital.



As equipes foram acionadas logo após o impacto e encontraram um cenário de grande destruição.

No local, foram confirmadas duas vítimas fatais e uma terceira pessoa, uma mulher com ferimentos leves, foi socorrida pela equipe da concessionária Ecopistas, responsável pela administração da via.





Em nota, a Ecopistas informou ao Portal iG que a colisão foi seguida de capotamento. Houve bloqueio total da via às 14h15, com liberação parcial — faixa 02 — às 14h45.

Ainda segundo a concessionária, o tráfego ficou congestionado entre os kms 108 e 105 por conta da ocorrência. Atuam no local equipes da concessionária, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e Perícia.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas e deverão ser apuradas pela perícia técnica. A identidade das vítimas também não foram divulgadas até o momento.

A Rodovia Carvalho Pinto é uma das principais ligações entre o Vale do Paraíba e a capital paulista, com tráfego intenso, especialmente nos fins de semana. O trecho onde ocorreu a colisão conta com duas faixas por sentido e a velocidade máxima é de 120 km/h.