Reprodução Resgate do mergulhador





Um mergulhador chinês identificado apenas como Wang, na casa dos 40 anos, sobreviveu de forma impressionante após ficar preso por cinco dias em uma caverna submersa em Furong Town, na província de Hunan, centro da China. A informação é do jornal South China Morning Post.

O caso ocorreu em 19 de julho, quando Wang desapareceu cerca de cinco minutos depois de iniciar um mergulho em um rio local acompanhado de um amigo.

O rio tem dezenas de metros de profundidade e, a cerca de nove metros abaixo da superfície, há uma entrada para um sistema complexo de cavernas. Assim que o mergulhador sumiu, a polícia deu início a buscas e pediu auxílio à Equipe de Resgate Shuguang de Xiangxi e a equipes especiais da cidade de Baise, na região autônoma de Guangxi, no sul do país.

Os mergulhadores especializados chegaram a realizar duas descidas profundas, mas as primeiras buscas não tiveram sucesso. Durante a segunda tentativa, os resgatistas relataram ter escutado batidas que pareciam vir de alguém tentando fazer contato. Em resposta, pediram que os motores do barco na superfície fossem desligados para reduzir o ruído, mas não ouviram mais nada.

Em uma das descidas, os mergulhadores chegaram a cerca de 130 metros de profundidade sem localizar Wang. No retorno, próximo da marca dos 100 metros, tiveram um avanço importante.

Segundo Tian Yanglin, capitão da equipe de resgate, Wang chegou a ver os mergulhadores passando mais abaixo dele enquanto exploravam partes mais profundas da caverna. Com o nível de oxigênio no ar preso no local caindo para apenas 4%, Wang decidiu pular na água a partir do bolsão de ar onde estava, acenando com uma lanterna que manteve carregada. Esse gesto permitiu que fosse finalmente encontrado e resgatado.

Durante o período preso, Wang encontrou refúgio em uma parte oca da caverna que continha ar respirável, apesar da profundidade. Depois relatou ter perdido completamente a noção do tempo e que sobreviveu comendo peixe cru.

Surpreendentemente, após ser resgatado, Wang conseguiu sair andando até a ambulância, sem precisar de maca.

Seus primeiros dizeres aos socorristas foram: “você tem um cigarro?”

A história viralizou nas redes sociais chinesas.

Um usuário comentou: “Nove metros debaixo d'água, escuridão total, sobreviveu por cinco dias. Inacreditável. Um verdadeiro milagre. Sua mente não entrou em colapso. Que força de vontade incrível!”

Outro escreveu: “Para sobreviver cinco dias e ainda estar em boas condições, ele não é apenas sortudo, ele é sobre-humano.”

Um terceiro perguntou: “Deve ter sido escuridão total naquela caverna. Estou realmente me perguntando, como ele conseguiu pescar?”