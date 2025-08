Paulo Pinto/Agência Brasil Temporal pode alagar ruas no Sul

O domingo será marcado pela passagem de uma frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul, provocando chuva na maior parte do estado e risco de temporais localmente fortes ou severos, incluindo granizo e rajadas de vento, segundo alerta da MetSul Meteorologia.

O que explica essa mudança

Após um sábado de calor intenso — Porto Alegre registrou 30,8 °C no Jardim Botânico, a primeira máxima acima de 30 °C neste inverno — a aproximação da frente fria encontra a atmosfera instável devido à atuação de uma corrente de jato em baixos níveis. Esse corredor de vento, localizado entre 1.000 m e 1.500 m de altitude, transporta ar quente do Centro-Oeste e da Bolívia para o Rio Grande do Sul, elevando as temperaturas.

As máximas chegaram a valores acima de 30 °C em diversas cidades, como 34,2 °C em Parobé, 33,6 °C em Novo Hamburgo e 33,4 °C em Estrela. No interior, os termômetros também passaram dos 32 °C em diferentes localidades.

O que deve ocorrer neste domingo

Durante a madrugada e a manhã de domingo, a frente fria avança e intensifica a instabilidade, especialmente no Centro, Norte e Leste do Rio Grande do Sul.

Estão previstas pancadas de chuva, raios e possibilidade de temporais localizados. Da tarde para a noite, a tendência é de redução gradual da instabilidade, mas ainda deve chover na Metade Norte do estado. No final do domingo, a maioria das áreas deve ter tempo mais firme.

A frente fria também vai alcançar Santa Catarina e Paraná, provocando chuva no decorrer do domingo, principalmente no Oeste e Meio-Oeste catarinense, além de áreas do Oeste, Centro e Sul do Paraná.

Nesses estados, existe risco de temporais isolados. Até o final do domingo, o sistema avança e atinge também o Sudoeste e o Sul do Mato Grosso do Sul, trazendo chuva e possibilidade de tempestades.

Por que há risco de tempestades fortes

A interação entre o ar quente, transportado pela corrente de jato, e a frente fria favorece a formação de tempestades localmente fortes ou severas, capazes de gerar chuva intensa em curto período, granizo de tamanhos variados e vendavais isolados.

A divergência de vento (cisalhamento) pode, inclusive, resultar na formação de supercélulas, fenômenos que podem causar episódios muito localizados de vento intenso ou até tornados.

A frente fria está associada a um ciclone extratropical sobre a área das Ilhas Malvinas, com pressão de 970 hPa. Apesar disso, o ciclone não deve trazer vento forte direto para o território gaúcho.

Queda de temperatura

Com a chegada da frente fria, o domingo não terá o calor extremo registrado no sábado. As temperaturas durante a tarde devem ficar cerca de 10 °C ou mais abaixo dos valores do dia anterior, com máximas perto ou pouco acima dos 20 °C na maior parte do estado.

Em áreas da Metade Sul, os termômetros podem marcar menos de 15 °C. Ainda assim, não é esperado frio intenso: o começo do domingo deve ser quente e abafado em muitas cidades.