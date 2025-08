Reprodução Buscas continuam na madrugada

Turistas que estavam em Mallorca, na Espanha, ficaram chocados ao presenciar a queda de uma pequena aeronave no mar, na noite deste sábado (2). As informações são do jornal britânico Mirror.

Segundo testemunhas, o avião parecia estar realizando manobras de baixa altitude antes de apresentar problemas e cair próximo ao vilarejo turístico de Sóller, na região noroeste da ilha. O acidente aconteceu por volta das 20h20.

Imagens gravadas no local mostram que o avião era movido por hélices e sobrevoava a área costeira sem aparentar sinais imediatos de pane. Quando a queda ocorreu, houve gritos entre quem acompanhava a cena, e equipes de resgate foram acionadas rapidamente.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre quantas pessoas estavam a bordo ou o estado delas. Autoridades locais estimam que poderia haver uma ou duas pessoas no avião. O aparelho ainda não foi localizado.

Participam das buscas equipes do Corpo de Bombeiros do Porto de Sóller, além de embarcações e mergulhadores do Salvamento Marítimo e da GEAS, unidade de mergulho da Guarda Civil espanhola. A operação de resgate enfrenta dificuldades devido à baixa visibilidade no mar durante a noite. A área do acidente é cercada por falésias, casas e hotéis, o que também dificulta o acesso.