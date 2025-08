Reprodução/Instagram Eduardo Bolsonaro quebra jejum de chocolate após EUA sancionarem Moraes

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) viralizou nas redes sociais após publicar um vídeo em que compartilha seu "sacrifício" simbólico para que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), fosse sancionado pelos Estados Unidos.

"Eu tinha feito uma promessa que eu não comeria chocolate enquanto o Alexandre de Moraes não fosse sancionado individualmente pela lei Magnistky", declarou Eduardo, emocionado.

"E hoje já vai dar para comer tranquilo", seguiu, enquanto tomava o sorvete. A emoção foi tanta que Eduardo trocou o nome da esposa nos agradecimentos - chamou Heloísa de Adriana.



Lei Magnistky

Alexandre de Moraes foi incluso na lei Magnistky, uma legislação dos EUA que permite sanções contra autoridades estrangeiras acusadas de corrupção ou violações de direitos humanos.

O magistrado é acusado de realizar uma "caça às bruxas" contra Jair Bolsonaro e apoiadores, praticar censura e violar direitos humanos.





O argumento das autoridades americanas é altamente contestado no Brasil. Além do próprio ministro - que reagiu afirmando que o clã Bolsonaro e apoiadores atuam com um "modus operandi golpista" - outras figuras do Executivo e do Judiciário, como o presidente Lula e o ministro Luís Roberto Barroso, expressaram seu apoio a Moraes.