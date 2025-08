Reprodução/via BBC Casarão na Inglaterra onde os crimes teriam acontecido

Um homem de 76 anos foi preso na Inglaterra acusado de oferecer doces com sedativo a meninos durante um acampamento de verão, segundo promotores locais ouvidos pela BBC .

Identificado como Jon Ruben, ele compareceu neste sábado (02) a um tribunal em Leicester, no centro do país, para responder a acusações de crueldade contra crianças. O homem deve ficar detido preventivamente até a próxima audiência, marcada para 19 de agosto. Durante a breve sessão, o idoso não apresentou defesa.

Caso chocante

Segundo a polícia, o caso veio à tona no último domingo (28), após relatos de que crianças teriam passado mal no Stathern Lodge , uma antiga casa de fazenda transformada em alojamento com quadra esportiva e refeitório, a cerca de 190 km ao norte de Londres.

Oito meninos, com idades entre 8 e 11 anos, além de um adulto, foram levados ao hospital. Eles receberam alta pouco tempo depois. Segundo o jornal BBC , Ruben foi preso na segunda-feira (29) em um pub próximo ao alojamento sob suspeita de administrar veneno ou substância nociva com a intenção de ferir.



Vai responder por três crimes

De acordo com as informações obtidas pela BBC , o idoso responde por três crimes de “agredir, maltratar, negligenciar, abandonar ou expor crianças de forma a causar sofrimento ou risco à saúde”, relacionados a três meninos que participavam do acampamento.

“Este foi um momento extremamente perturbador e chocante para a comunidade, especialmente para as crianças e os pais diretamente afetados”, afirmou Janine McKinney, promotora-chefe do Crown Prosecution Service no Leste de Midlands , "Serviço de Acusação da Coroa" em português, responsável por investigações criminais no Reino Unido.





O Stathern Lodge pertence à Braithwaite Gospel Trust , uma instituição de caridade cristã. A polícia destacou que os proprietários “são independentes das pessoas que usam ou alugam o espaço e não têm relação com o incidente” .