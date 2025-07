Reprodução Mulher mata ex após encontrá-lo no Tinder

Uma mulher britânica foi condenada à prisão perpétua por esfaquear e matar o ex-namorado após ver o perfil dele em um aplicativo de relacionamentos. O crime aconteceu em Cannock, no centro da Inglaterra, e foi motivado por ciúmes e uso de álcool e cocaína, segundo o tribunal.

Kirsty Carless, de 33 anos, matou Louis Price, de 31, com uma facada no peito por volta das 3h da madrugada de 25 de dezembro de 2024. Pouco antes do ataque, ela recebeu de uma amiga uma captura de tela mostrando o ex no Tinder.

De acordo com a investigação, Carless havia passado a véspera de Natal bebendo com um amigo, com quem teve relações sexuais. Ao ver o perfil do ex-namorado, ela deixou a casa do colega, pegou um táxi até sua residência, onde pegou uma faca de cozinha, e depois foi até a casa dos pais de Price, onde ele estava hospedado.

Imagens de câmeras de segurança mostraram a mulher entrando correndo no imóvel e perseguindo o ex pelo quintal. O corpo foi encontrado na área da estufa da residência com um ferimento profundo no peito. O motorista de táxi que a aguardava relatou ter ouvido um grito masculino "prolongado e assustado" cerca de 30 segundos após a entrada dela no local.

A Justiça revelou que Carless telefonou para Louis 45 vezes em menos de meia hora antes de cometer o crime. Após o ataque, ela retornou ao táxi em estado de pânico e suando muito, pedindo para ser levada à casa dos pais. Foi lá que confessou o crime e a polícia foi acionada.

Durante o julgamento, o tribunal ouviu que Kirsty já estava sob fiança policial por um episódio anterior de violência contra o ex. Em novembro, ela o havia estrangulado e danificado roupas dele com água sanitária. A polícia já havia classificado Price como alguém sob alto risco de sofrer violência doméstica.

O histórico do casal incluía múltiplas denúncias. Price chegou a relatar aos policiais que vivia um relacionamento abusivo desde 2021, no qual era impedido de praticar atividades e frequentemente agredido. Amigos disseram que ele temia por sua vida.

Apesar de alegar não lembrar do esfaqueamento e negar ter a intenção de matar, Carless foi considerada culpada por homicídio e posse de arma ofensiva, além de agressão anterior. Ela cumprirá pena mínima de 25 anos de prisão antes de poder solicitar liberdade condicional. Louis Price era pai de seis filhos.