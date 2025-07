Photo by James D. Morgan Avião da Delta passou por turbulência "significativa"

Vinte e cinco pessoas a bordo de um voo da Delta Air Lines, com destino a Amsterdã, foram hospitalizadas após o voo passar por turbulência "significativa" nesta quarta-feira (30). As informações foram divulgadas pela companhia.

O voo com 275 passageiros e 13 tripulantes a bordo decolou de Salt Lake City , em Utah (EUA), e precisou fazer um pouso de emergência em Minneapolis-St. Paul , no estado americano de Minnesota. O destino final era a capital da província da Holanda.

Feridos

Dados do site de rastreio de voos Flightradar24 mostram a força da turbulência: após decolar, a aeronave subiu mais de 300 metros em menos de 30 segundos e, em seguida, despencou cerca de 410 metros no mesmo intervalo.

De acordo com a ABC News , o Airbus A33-900 pousou em segurança por volta das 20h do horário local (22h no horário de Brasília).





A companhia aérea informou que 25 pessoas precisaram ser levadas a hospitais da região após se ferirem durante a turbulência. A equipe médica “reuniu-se com o voo na chegada para avaliar os clientes e a tripulação”, segundo um comunicado publicado no site da empresa.

Ainda não está claro o que causou a turbulência intensa e a gravidade dos ferimentos dos 25 passageiros.