Reprodução/ Redes sociais Incêndio em aeronave evacua passageiros

Passageiros do voo 3023 da American Airlines foram obrigados a sair da aeronave ainda na pista, após um incêndio no trem de pouso durante a tentativa de decolagem, na tarde deste sábado (27).

Segundo relatos de testemunhas, e imagens que rapidamente viralizaram nas redes sociais, o avião — um Boeing 737 MAX 8 — estava se preparando para decolar quando os pilotos identificaram um problema técnico e decidiram interromper a manobra. Em seguida, muita fumaça começou a sair da parte traseira da aeronave, e em poucos segundos surgiram as primeiras chamas.

Com a situação se agravando, a tripulação acionou os escorregadores de emergência, e os 173 passageiros e mais seis membros da tripulação saíram do avião correndo pela pista. Imagens feitas por quem estava a bordo mostram a fumaça se espalhando e pessoas descendo rapidamente, algumas ainda em choque.

Apesar do susto, não houve vítimas graves. Um passageiro foi levado ao hospital com ferimentos leves e outros cinco foram atendidos no local devido à tontura e ansiedade. A retirada foi concluída em cerca de 15 minutos, segundo os bombeiros locais, que conseguiram conter o fogo antes que se alastrasse.

A American Airlines afirmou que a aeronave foi retirada de operação para inspeção completa. O departamento federal de aviação (FAA) abriu uma investigação para apurar o que causou a falha mecânica. Ainda não se sabe se o problema partiu dos pneus, freios ou da estrutura hidráulica do trem de pouso.

O Aeroporto de Denver chegou a interromper temporariamente as decolagens, mas retomou as operações no fim da tarde.