Reprodução/Facebook Cobra resgatada em trem





Bombeiros de um subúrbio de Chicago, em Illiois (EUA) foram acionados para resgatar uma cobra píton-bola que escapou de seu dono e se escondeu dentro de um painel de controle em um trem de passageiros. O animal, chamado Lucius, chegou a assustar passageiros da composição.

A cobra, que entrou nas engrenagens de um vagão do trem, foi recuperada e devolvida ao seu tutor em segurança.

De acordo com uma publicação desta terça-feira (22) do Departamento de Bombeiros de Oak Park no Facebook, a equipe foi chamada para atender a ocorrência incomum em um trem da linha verde da Chicago Transit Authority (CTA) — agência responsável pelo sistema de trens da região —, na estação Harlem.





Cobra de estimação

A píton Lucius, que segundo os bombeiros foi batizada em homenagem ao o personagem literário Lucius Malfoy , da série de livros Harry Potter , fugiu do dono e rastejou até o interior de um painel de controle dentro do vagão.





"Conseguimos abrir o painel, capturar a cobra e devolver Lucius a um dono muito agradecido — um pirata, aliás" , escreveu o departamento na publicação. "Não é um resgate típico, mas com certeza foi memorável!" , finalizaram os bombeiros, na publicação.