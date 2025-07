Reprodução/Saint Louis Zoo Cobra píton bola causa confusão em moradores nos EUA





As autoridades de Somerville, nos Estados Unidos, estão pedindo que os moradores fiquem atentos a uma píton bola que foi vista circulando pela cidade. O animal foi filmado e fotografado por moradores, que compartilharam as imagens nas redes sociais. A cobra tem coloração branca com manchas pretas e marrons, e aparenta medir entre 90 centímetros e 1,20 metro de comprimento.

O Controle de Animais de Somerville confirmou, no último sábado (12), que se trata de uma píton bola, espécie originária da África e muito comum como animal de estimação nos EUA. Apesar disso, até o momento, o animal ainda não foi capturado. A recomendação é para que qualquer pessoa que veja a cobra entre em contato com a polícia local.

As pítons bola não são venenosas e costumam ter comportamento tranquilo, sendo frequentemente escolhidas como pets exóticos. Elas podem atingir até 1,5 metro de comprimento quando adultas e podem morder se se sentirem ameaçadas ou acuadas.

A mordida de uma píton não possui veneno, mas pode causar ferimentos dolorosos e, em alguns casos, levar a infecções, especialmente se não for tratada adequadamente, de acordo com especialistas. Elas utilizam a força muscular para imobilizar suas presas (não o veneno) e não representam perigo letal para seres humanos. Ainda assim, o contato com qualquer animal selvagem deve ser evitado.