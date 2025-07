GFZ/Reprodução Região está localizada no chamado Círculo de Fogo do Pacífico





Um terremoto de magnitude 6,3 atingiu a Península de Minahassa, na região de Sulawesi, na Indonésia, às 17h50 (horário de Brasília) desta quarta-feira (23), segundo o Centro Alemão de Pesquisa de Geociências (GFZ).

O tremor foi registrado na quinta-feira (24), no horário local, e ocorreu a uma profundidade de 140 quilômetros.

O abalo sísmico aconteceu em uma das áreas com maior atividade tectônica do mundo. Sulawesi, assim como grande parte da Indonésia, está localizada no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, zona de encontro entre placas tectônicas onde são frequentes terremotos e erupções vulcânicas.

Segundo o GFZ, a magnitude de 6,3 é considerada moderada a forte, capaz de causar danos estruturais leves a moderados, especialmente se ocorrer em áreas densamente povoadas e com construções vulneráveis. Contudo, a profundidade do evento, de 140 quilômetros, pode ter contribuído para reduzir os efeitos na superfície.





Entenda o que é um terremoto

Terremotos são causados por movimentos bruscos nas camadas internas da Terra, especialmente ao longo das falhas geológicas onde há atrito entre placas tectônicas.

A intensidade de um terremoto é medida pela magnitude, que calcula a energia liberada no ponto de origem, o hipocentro. O local diretamente acima, na superfície, é chamado de epicentro.

A percepção de tremores e os danos variam também conforme o tipo de solo e as construções locais. Edifícios em terrenos instáveis ou com estrutura inadequada tendem a sofrer mais impactos, mesmo em abalos de menor magnitude.