United States Geological Survey/Reprodução Terremoto de magnitude 7,3, é registrado na Península do Alasca





Um terremoto de magnitude 7,3 atingiu a costa sul do Alasca, nos Estados Unidos, às 17h37, no horário de Brasília (12h37, no horário local), desta quarta-feira (16). O tremor acionou um alerta de tsunami para uma faixa de cerca de 1.100 quilômetros, segundo o Centro Nacional de Alerta de Tsunamis dos EUA.

A medida levou cidades como Kodiak, Unalaska e King Cove a ordenar que moradores em áreas baixas se deslocassem para pontos mais altos.

Até uma hora após o tremor, não havia registro de danos, segundo a Divisão de Gerenciamento de Emergências do estado.



O epicentro foi localizado próximo à Ilha Popof, onde está a comunidade de Sand Point, com cerca de 580 habitantes.

O porta-voz Jeremy Zidek informou que, embora tremores anteriores na região não tenham causado ondas significativas, o alerta foi tratado com seriedade.

“ Estamos seguindo os procedimentos e garantindo que as comunidades sejam notificadas para que possam ativar suas rotas de evacuação ”, declarou Zidek.

Em Kodiak, cidade com cerca de 5.200 habitantes, a recomendação foi para que os moradores deixassem as áreas costeiras imediatamente.

Em Unalaska, por sua vez, com cerca de 4.100 residentes, autoridades pediram que a população se deslocasse a cerca de 15 metros acima do nível do mar e a 1,6 km para o interior.

Já em King Cove, que abriga cerca de 870 pessoas na Península do Alasca, também houve orientação para evacuação.





Costa dos EUA monitorada

O Departamento de Gerenciamento de Emergências do estado de Washington chegou a avaliar possíveis riscos à sua costa, mas descartou qualquer perigo após a análise de dados de boias de monitoramento.

“ Os sensores agora indicam que NÃO HÁ PERIGO para o nosso litoral ”, informou o órgão, por meio da rede social X.