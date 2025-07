Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em coletiva, após ação da PF

Diante da iminência da resposta do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após a defesa de Jair Bolsonaro (PL) explicar o possível descumprimento de medida cautelar, o Partido Liberal (PL) considera a prisão do ex-presidente como uma “tragédia anunciada”. A declaração foi dada pelo senador Magno Malta (PL), nesta quarta-feira (23), ao chegar na sede da legenda em Brasília.

O senador foi à sede do PL para encontrar o ex-presidente, que deve permanecer no local durante todo o dia. A decisão de Moraes sobre as explicações dadas pela defesa de Bolsonaro acerca da possibilidade de descumprimento da medida cautelar imposta pelo STF, que proibiu o ex-mandatário de utilizar as redes sociais e de transmitir vídeos e áudios por meio de perfis de terceiros, deve ser divulgada nesta quarta-feira.

Na segunda-feira (21), após Moraes detalhar a medida cautelar e deixar claro que entrevistas de Bolsonaro não poderiam ser publicadas em perfis nas redes sociais, incluindo páginas de veículos de comunicação, o ex-presidente fez uma breve declaração, ao sair do Congresso Nacional, a qual foi amplamente repercutida pela imprensa. Com isso, o ministro exigiu que os advogados do ex-chefe do Executivo explicassem a violação.

A defesa de Bolsonaro, por sua vez, argumentou que o ex-presidente não violou as medidas e pediu que Moraes esclarecesse os limites da decisão que impediu o acesso a redes. Essa resposta foi enviada pelos advogados ao STF no final da tarde de terça-feira (22). Agora, o próximo passo é a divulgação do entendimento do magistrado acerca do possível descumprimento.

Caso Moraes entenda que Bolsonaro violou a medida cautelar, o ministro poderá determinar a prisão imediata do ex-presidente.

Apesar da expectativa do partido ser de que Bolsonaro será preso ainda hoje, de acordo com aliados, o ex-presidente “está tranquilo”.

“Eu falo com o [ex] presidente todos os dias. Ele está bem. As burradas de Alexandre de Moraes, uma em cima da outra, só fortalecem ele [Bolsonaro]. A pior coisa de você combater alguém é colocar ele como vítima e Moraes está deixando o Bolsonaro como vítima, e o povo brasileiro sabe disso”, afirmou o pastor Silas Malafaia em conversa com o Portal iG.

Malafaia, grande aliado de Bolsonaro, avaliou que “a coisa não está boa” para Moraes, diante da “monstruosidade das covardias e das ações” do ministro contra o ex-presidente. “Vamos ver até onde ele vai dobrar essa aposta”, alfinetou o pastor.

Para o senador Magno Malta, o ministro Moraes é "apenas uma carcaça" em que "há dentro dele uma entidade de alta patente em uma mente psicopata" e, por isso, não existem perspectivas favoráveis para Bolsonaro. "Então é uma tragédia anunciada. Só nos resta confiar em Deus", reforçou o parlamentar.

Medidas cautelares

As medidas foram impostas na semana passada por determinação de Moraes. Entre as restrições, estão a proibição de se ausentar da comarca, de aproximação de embaixadas e de contato com autoridades estrangeiras e demais réus, além da suspensão do uso de redes sociais de forma direta ou indireta.

A decisão foi motivada por indícios de que Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro(PL) teriam buscado apoio de autoridades estrangeiras, especialmente nos Estados Unidos, para pressionar o Supremo Tribunal Federal e interferir nas investigações da Ação Penal 2668.

Ontem, a Primeira Turma do STF referendou as cautelares com quatro votos favoráveis, dos ministros Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia, e um contrário, do ministro Luiz Fux, que considerou as medidas desproporcionais.

No documento, a defesa afirma que Bolsonaro não teve intenção de descumprir as determinações, que não foi intimado da nova decisão de Moraes antes da publicação dos vídeos, e que deixará de conceder declarações até que o STF esclareça os termos da proibição.

Também requereu o acolhimento dos embargos de declaração para detalhar o alcance das restrições quanto à concessão de entrevistas e replicação em redes sociais.