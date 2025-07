Reprodução O ataque aconteceu no extenso Parque Nacional Olímpico, no estado de Washington





Uma criança de quatro anos foi atacada por uma onça-parda na tarde do último domingo (20) enquanto caminhava com a família no Parque Nacional Olímpico, no estado de Washington ( EUA).

O felino atacou e mordeu a criança em uma trilha popular próxima à ao mirante Victoria Overlook , segundo o Serviço Nacional de Parques dos EUA. Segundo relatos, o pai teria conseguido salvar a criança.

A vítima foi levada de helicóptero para um hospital de Seattle, onde está sendo tratada dos ferimentos. A CBS News apurou que a criança não teve ferimentos graves e já recebeu alta.

Busca pela onça

Guardas florestais, com auxílio de cães farejadores, iniciaram uma busca pela onça-parda, que estava equipada com uma coleira de rastreamento, segundo informações divulgadas por jornais locais.

Na segunda-feira (21), as equipes encontraram e abateram o animal, para evitar ameaças futuras aos frequentadores do parque. O incidente continua sob investigação das autoridades.

O parque florestal em que o ataque aconteceu tem cerca de 400 mil hectares. De acordo com o site oficial, o local "protege uma vasta área selvagem, milhares de anos de história humana e diversos ecossistemas distintos, incluindo montanhas cobertas por geleiras, antigas florestas tropicais temperadas e mais de 112 quilômetros de litoral em meio à natureza" .

Onça-parda

Serviço de Parques Nacionais da Califórnia A onça-parda também pode ser encontrada no Brasil





As onças-pardas, mais conhecidas nos EUA como l eões da montanha ou pumas, podem pesar até 68 quilos. São felinos conhecidos por serem um dos animais mais reclusos nas florestas dos EUA, além de serem extremamente territoriais.





Ataques a humanos são muito raros. As onças-pardas normalmente caçam alces e veados no país norte-americano, mas também podem comer mamíferos menores e roedores, ou até mesmo peixes.

Em caso de encontro com grandes felinos na natureza, autoridades recomendam encarar o animal de frente, recuar devagar e tentar parecer maior que eles.