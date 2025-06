Reprodução/CBMMG Onça invade condomínio de luxo em MG





Uma onça-parda foi capturada na manhã desta segunda-feira (2) após invadir um condomínio no bairro Nova Uberlândia, em Uberlândia (MG). O resgate durou mais de três horas e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar de Meio Ambiente e do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o animal salta o muro e entra no local por volta das 5h. A administração do condomínio emitiu um alerta para que os moradores evitassem sair de casa até o controle da situação.

Veja vídeo



a onça que entrou no condomínio essa noite pqp uberlandia é um grande south park pic.twitter.com/Dge93Ug4l7 — Resende (@p_resende25) June 2, 2025













Segundo os bombeiros, o felino, um macho adulto com cerca de 100 kg, foi localizado na área externa de uma residência. Para contê-lo, os agentes improvisaram um isolamento com redes, evitando que ele escapasse.

Veterinários da UFU usaram dardos para sedar a onça, que passou por exames e avaliação clínica. Após a contenção e os cuidados, o animal foi levado para uma área de mata, onde foi devolvido ao habitat natural.