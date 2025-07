Mateus Pena/O Tempo Menino de 11 anos morre após atropelamento em Minas Gerais

Um menino de 11 anos morreu atropelado na manhã desta segunda-feira (14), na avenida Olinto Meireles, no Barreiro, em Belo Horizonte. Ele caminhava ao lado do pai quando foi atingido por um carro conduzido por um homem de 48 anos, que teria sofrido um mal súbito e perdido o controle da direção. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo atravessou o canteiro central e invadiu a calçada, onde estavam as vítimas. O motorista seguia em direção à Praça José Verano, conhecida como Praça da Febem. Outras duas pessoas foram atingidas: o pai do menino e uma terceira vítima, que foi socorrida com ferimentos leves ao Hospital João XXIII.

O motorista relatou aos agentes do Batalhão de Trânsito (BPTran) que “apagou” pouco antes do acidente. Segundo o tenente Devair Dias, que concedeu entrevista à imprensa, a via onde ocorreu o atropelamento é reta e sem curvas ou declives.

A Polícia Militar constatou que o veículo não estava licenciado e que um dos pneus estava careca. O condutor possui carteira de habilitação regular e foi encaminhado à delegacia após recobrar a consciência.

Familiares do menino estiveram no local do acidente. A avó da criança passou mal e precisou ser atendida por uma equipe do Samu. O caso será investigado pela Polícia Civil.