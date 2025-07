Reprodução/X Chuvas fortes são esperadas no Norte e no Nordeste nesta terça (15)

A terça-feira (25) vai seguir com tempo instável em várias áreas do país, principalmente no litoral do Norte e Nordeste, de acordo com o site 'Clima Tempo'. Cidades como Ilhéus e Salvador, na Bahia, seguem com risco alto de chuva forte durante todo o dia. Em Roraima e no norte do Amazonas, também há alerta para temporais, especialmente em Boa Vista.



As capitais Maceió e Aracaju também devem enfrentar pancadas de chuva moderadas a fortes, com momentos de sol e sensação de tempo abafado. Já em Recife, João Pessoa e Natal, o risco de chuva intensa é ainda maior.

Por outro lado, o tempo continua seco no interior do Nordeste.



Já Tocantins, Rondônia e no sul do Pará, a expectativa é de um dia ensolarado, com a umidade do ar podendo ficar abaixo dos 30%.



No Sul e Sudeste, o dia começa com temperaturas amenas e chances de nevoeiro em cidades como Porto Alegre, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Ao longo do dia, o sol aparece e as temperaturas sobem.



No Centro-Oeste, o tempo também segue firme em Brasília, Cuiabá e Campo Grande, que terão uma terça-feira ensolarada e seca. O risco de queimadas continua alto, principalmente no norte do Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso, onde a umidade do ar pode cair abaixo dos 20%.



Interior de São Paulo, Triângulo Mineiro e norte de Minas também enfrentam baixos índices de umidade. Mesmo com a manhã um pouco fria, a temperatura deve subir durante a tarde em São Paulo e no Rio.