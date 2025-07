patrícia calderón Verão europeu: calor extremo já causou mais de mil mortes na Espanha

De acordo com dados divulgados pelo governo espanhol, mais de 1.180 pessoas morreram por causa do calor extremo entre 16 de maio e 13 de julho deste ano. Quando comparado com o ano passado, o aumento impressiona, já que foram cerca de 70 mortes no período.

A maioria das vítimas são idosos acima dos 65 anos, especialmente mulheres. Isso acontece porque o corpo deles tem mais dificuldade pra regular a temperatura em dias tão quentes, e muitos moram sozinhos ou não têm acesso a locais com ar-condicionado.

Só entre maio e julho, o governo já emitiu 76 alertas vermelhos por calor extremo. E segundo os meteorologistas, julho ainda deve continuar com temperaturas acima do normal.

O momento é de cuidar dos mais vulneráveis, manter-se hidratado, evitar o sol nas horas mais quentes e ficar atento a sinais como tontura, fraqueza ou confusão mental. Se alguém passar mal, o ideal é buscar ajuda médica imediatamente.

Além disso, especialistas já vêm alertando que esse tipo de calor — tão forte e tão cedo — é um reflexo direto das mudanças climáticas. E que, infelizmente, esse tipo de verão extremo pode se tornar cada vez mais comum nos próximos anos.