Shealah Craighead/Casa Branca Trump anunciou as medidas diretamente do Salão Oval, na Casa Branca





O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (14) que vai enviar novas armas para a Ucrânia, e ameaçou impor sanções aos compradores de exportações russas, a menos que a Rússia chegue a um acordo de cessar-fogo em 50 dias.

O americano disse a repórteres nesta manhã, no Salão Oval, que estava decepcionado com o presidente russo, Vladimir Putin. Ao lado de Mark Rutte, Secretário-Geral da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliança militar dos países da Europa e América do Norte), Trump anunciou que bilhões de dólares em armas seriam distribuídos para a Ucrânia.

Novas armas

"Faremos armas de ponta, e elas serão enviadas para a OTAN", disse Trump, acrescentando que os aliados de Washington na OTAN pagariam pelas armas.

As armas incluiriam mísseis de defesa aérea Patriot, que a Ucrânia tem buscado urgentemente para defender suas cidades de ataques aéreos russos, de acordo com a agência de notícias Reuters.

Insatisfação com a Rússia

Ao anunciar que "tarifas severas" serão aplicadas à Rússia caso não haja um acordo de paz, Trump usou de argumento de que estaria "muito insatisfeito" com os posicionamentos da Rússia.

"Vamos aplicar tarifas secundárias. Se não tivermos um acordo em 50 dias, é muito simples, e elas serão de 100%" , disse Trump.





Segundo a Reuters, um funcionário da Casa Branca disse que Trump estava se referindo a tarifas de 100% sobre as exportações russas, bem como às chamadas sanções secundárias, que têm como alvo terceiros países que compram as exportações de um país.

Essas sanções secundárias são amplamente vistas como propensas a ter um impacto muito mais severo na economia russa do que as medidas impostas anteriormente, que permitiram à Rússia continuar vendendo petróleo para compradores como China e Índia, ganhando centenas de bilhões de dólares.