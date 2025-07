Reprodução Uma amostra do feijão que estava sendo preparado também foi recolhida para análise





Uma mulher de 61 anos é suspeita de envenenar o companheiro, de 51, e o enteado, um menino de 6 anos, em Cataguases, na Zona da Mata de Minas Gerais. O caso aconteceu na tarde deste domingo (13), no bairro Dico Leite. Após o crime, ela teria tentado tirar a própria vida. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas pelas autoridades.

Ao Portal iG, a Polícia Militar afirmou que o homem chegou ao Hospital de Cataguases por volta das 15h45, levando o filho em parada cardiorrespiratória, que logo foi internado em estado gravíssimo na UTI. Cerca de 40 minutos depois, o pai também começou a passar mal e teve convulsões na sala de espera, sendo internado em estado grave, também com suspeita de envenenamento.

Pouco depois, por volta das 17h, a mulher, companheira do homem há cinco anos e madrasta da criança, foi levada ao hospital pelo próprio filho. Ela apresentava cortes profundos nos pulsos, no pescoço e no tórax, além de sinais de envenenamento.

O filho da suspeita contou à PM que foi alertado por uma vizinha sobre o estado de saúde das vítimas no hospital. Ao ir até a casa da mãe, ele a encontrou inconsciente. A polícia isolou o local para o trabalho da perícia, que encontrou frascos com líquidos e pó suspeitos, uma faca suja de sangue, o celular do pai da criança e outro aparelho, pertencente à mulher, carbonizado. Uma amostra do feijão que estava sendo preparado também foi recolhida para análise.

A criança estava na casa do pai para um fim de semana de visita. Segundo a polícia, há fortes indícios de que a madrasta tenha colocado algum tipo de substância na comida servida às vítimas, e depois tentado o suicídio.

Imagens de câmeras de segurança com sensor de movimento poderão ajudar a esclarecer o caso. Até agora, não há elementos que apontem outra hipótese para a dinâmica do crime. Todos os envolvidos permanecem internados sob cuidados médicos.