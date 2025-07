MetSul Chegada de ciclone trará fortes chuvas ao país

A formação de um ciclone extratropical deve mudar o tempo no Sul do Brasil entre quarta (16) e sexta-feira (18), com risco de ventos intensos e pancadas de chuva mais fortes, especialmente no Rio Grande do Sul. O fenômeno, de acordo com o 'Clima Tempo', começa a se organizar na quarta-feira, junto à chegada de uma frente fria vinda da Argentina.

Antes disso, o tempo segue firme em praticamente todo o país entre segunda (14) e terça-feira (15), com sol predominando no Centro-Oeste, Sudeste e interior do Nordeste. Nessas áreas, a umidade do ar segue baixa à tarde, com índices que podem cair abaixo dos 20% no norte do Mato Grosso, sul do Pará e em parte do Tocantins.

Na quarta, a frente fria avança pelo Rio Grande do Sul e deixa o tempo instável no oeste do estado, com possibilidade de ventos de até 90 km/h em áreas centrais. Ao longo da quinta-feira, o ciclone se intensifica e reforça a instabilidade, aumentando o risco de chuvas fortes e volumosas no Sul, na Campanha, na região de Porto Alegre, na Serra e no Litoral gaúcho.

O sistema também pode provocar rajadas de vento de até 80 km/h no Sudeste do Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina e no Paraná, o tempo segue firme no começo da semana, mas a nebulosidade aumenta no decorrer da quinta-feira, com possibilidade de chuva fraca no oeste dos estados.

Na sexta-feira, o ciclone se afasta em direção ao oceano e perde força. Ainda pode chover de forma leve no norte e leste do Rio Grande do Sul, mas o sistema já não tem mais potencial de causar transtornos significativos.

Nas demais regiões do país, não há mudanças importantes: o tempo continua firme na maior parte do Centro-Oeste, Sudeste e interior do Nordeste. Chove de forma fraca e isolada no litoral nordestino e no extremo Norte do Brasil, especialmente no Amazonas, Amapá, Roraima e norte do Pará.