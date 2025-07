Reprodução via NY Post Fumaça preta saiu da embarcação de luxo





Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que um iate luxuoso pega fogo e explode em chamas no porto de Saint Tropez, na França, na última quinta-feira (10).





Turistas e pessoas que passavam pelo porto testemunharam o momento em que as chamas alaranjadas e a fumaça preta e espessa saíam do barco. As embarcações próximas foram afastadas e barreiras antipoluição foram instaladas.

Avaliada em cerca de € 100 milhões (R$ 650 milhões), a embarcação de 41 metros estava vazia no momento do incêndio. Autoridades estão investigando a causa.

Iate luxuoso

Segundo o jornal estadunidense NY Post , o iate de luxo de nome Sea Lady II é capaz de acomodar até 10 hóspedes em cinco suítes, incluindo uma master, duas de casal e duas de solteiro. Ele estava atracado quando o incêndio começou.





O barco também ostentava brinquedos de última geração, desde jet skis e wakeboards até caiaques, equipamentos de pesca e mergulho com snorkel. Disponível para aluguel, o valor semanal do iate chegava a US$ 76 mil (R$ 422 mil).

Duas pessoas, tripulantes da embarcação, foram resgatadas após sofreram inalação de fumaça. O incidente acontece em meio à alta temporada em Saint Tropez, com movimentações nos portos acima do normal devido ao verão europeu.