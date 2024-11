Reprodução/Dive Pro Liveaboard O "Sea Story" afundou na manhã de segunda (25)





Três corpos foram encontrados do naufrágio de um iate de luxo turístico que afundou na costa do Egito nesta segunda-feira (25). 13 pessoas ainda estão desaparecidas, de acordo com o governador do Mar Vermelho , Amr Hanafi .

A embarcação “ Sea Story ” teria afundado perto de Shaab Satayah , um recife de corais popular para passeios de mergulho, próximo ao resort turístico de Marsa Alam , nas primeiras horas da manhã de segunda. Dois turistas britânicos foram resgatados e outros dois estão entre os desaparecidos, segundo relatos apurados pelo Daily Mail.

As nacionalidades das três pessoas cujos corpos foram encontrados ainda não foram confirmadas. As equipes de resgate intensificaram os esforços para encontrar os desaparecidos depois que o iate afundou.

A bordo, estavam 31 turistas de diferentes nacionalidades e 14 tripulantes. As autoridades não confirmaram as nacionalidades dos turistas e não está claro quem está entre os resgatados e quem ainda está desaparecido.

Possíveis causas

Sobreviventes que estavam no navio disseram que uma "onda alta" o atingiu e fez com que ele virasse em poucos minutos, disse Hanafi. Segundo o comunicado, alguns passageiros estavam dentro das cabines, o que dificultou a saída do barco.

O incidente ocorreu durante condições climáticas adversas, com a Autoridade Portuária Egípcia do Mar Vermelho relatando alturas de ondas de 10 a 13 pés e velocidades de vento de 34 nós na área no domingo, levando ao fechamento do tráfego marítimo.

O barco partiu para uma viagem de mergulho do porto de Ghalib , em Marsa Alam , em 24 de novembro, e estava programado para chegar à Marina de Hurghada em 29 de novembro. Alguns dos sobreviventes foram levados de volta à costa por um helicóptero para receber atendimento médico, enquanto outros foram transportados por outro barco.

Buscas

A busca pelos desaparecidos foi dificultada pelo mau tempo. Na tarde de segunda-feira, tornou-se cada vez mais "improvável que os 17 desaparecidos fossem resgatados após 12 horas na água", segundo uma fonte que da equipe de resgates que preferiu não se identificar, de acordo com o Daily Mail.

As autoridades mobilizaram equipes de resgate, incluindo um helicóptero, para localizar os desaparecidos.

O iate

O barco de luxo passou por sua última inspeção de segurança em março de 2024, sem problemas técnicos relatados. De propriedade de um cidadão egípcio, o iate tinha 34 metros de comprimento e recebeu um certificado de segurança de um ano da Autoridade de Segurança Marítima.

O “Sea Story” é uma embarcação para recreação de 144 pés e quatro andares construída em 2022, que pode transportar até 36 passageiros. Ele tem um total de 18 cabines duplas com banheiros privativos a bordo, que são usadas por turistas em viagens de mergulho que desejam explorar os recifes do Mar Vermelho.

O site de rastreamento de navios Marine Traffic mostrou que a última localização compartilhada pelo barco foi em algum lugar perto de Hurghada.





Não é a primeira vez neste ano que um barco de mergulho afunda no mesmo mar. No início deste mês, 30 pessoas foram resgatadas de um barco de mergulho que estava afundando perto do recife Deadalus do Mar Vermelho.

Em junho, duas dúzias de turistas franceses foram evacuados em segurança antes que seu barco afundasse em um acidente semelhante.