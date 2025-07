Agência Brasil Chuva em São Paulo

O fim de semana deve ter chuva f orte em áreas do Sudeste, como Espírito Santo, nordeste de Minas Gerais e também do Nordeste, como leste da Bahia, segundo previsão do Climatempo.

Isso se deve à infiltração marítima e à circulação de ventos nos níveis baixos da atmosfera. Nessas regiões, as precipitações podem variar de moderadas a fortes. Também há risco de chuva intensa no litoral entre Sergipe e Pernambuco.

No Norte, o alerta é para temporais no norte e noroeste do Amazonas, centro-norte de Roraima e leste do Amapá. No norte e noroeste do Pará, as pancadas de chuva tendem a ser mais fortes, especialmente no período da tarde.

Por outro lado, a massa de ar seco predomina sobre grande parte do país, inibindo a formação de nuvens carregadas e garantindo sol firme no Centro-Oeste, interior do Nordeste, sul da Região Norte, São Paulo e interior de Minas Gerais. Nessas áreas, a umidade relativa do ar pode atingir níveis de atenção (abaixo de 30%) durante a tarde, e em alerta (abaixo de 20%) entre o norte do Mato Grosso e o sul do Pará.

No Sul, o sábado será marcado por sol e poucas nuvens, favorecendo o aumento das temperaturas ao longo do dia, embora o amanhecer ainda seja frio, com possibilidade de geada isolada no extremo sul mineiro. Também há condições para formação de nevoeiro nas primeiras horas da manhã no centro-leste do Rio Grande do Sul, além da faixa leste que vai de Santa Catarina até o sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, incluindo as capitais do Sul e São Paulo.

Domingo

No domingo, a circulação de ventos vinda do oceano mantém as pancadas de chuva desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Norte. Nessas regiões, não estão descartadas chuvas de forte intensidade. Já no nordeste de Minas Gerais e no litoral de São Paulo, a previsão é de pancadas mais isoladas e fracas.

No Sul, áreas de instabilidade podem provocar chuva fraca e isolada no oeste e na campanha gaúcha no final do dia. Em Santa Catarina e no Paraná, o tempo permanece firme, embora com maior nebulosidade no litoral paranaense e possibilidade de chuviscos entre a manhã e a tarde.

Nos estados do Centro-Oeste, o sol predomina entre poucas nuvens, elevando as temperaturas, especialmente no Mato Grosso e em Goiás. Já no interior do Nordeste, o domingo será de calor e baixa umidade relativa do ar durante a tarde.

Atenção para os índices de umidade entre Mato Grosso, Triângulo Mineiro, norte e oeste de São Paulo e metade norte do Mato Grosso do Sul, que podem ficar abaixo dos 30%.

No extremo norte do país, entre a metade norte do Amazonas, Roraima e Amapá, pancadas de chuva são previstas, intercaladas com períodos de melhoria e risco de temporais. No norte e noroeste do Pará, a chuva pode ser forte.

As temperaturas continuam mais baixas no início do dia desde o Rio Grande do Sul até o sul de Minas Gerais, mas sem previsão de geada.