Reprodução ABC.au Turbina bateu na ponte

Um voo da Qantas que saia de Sidney ( Austrália) com destino a Joanesburgo sofreu um atraso de um dia após uma ponte de embarque colidir com um Airbus A380 no Aeroporto Internacional de Sydney, na manhã de sábado (12). A informação é da rede ABC, da Austrália.

O voo QF63, que deveria partir às 9h30 no horário local, teve de ser adiado depois que o suporte da ponte danificou um dos quatro motores Rolls-Royce da aeronave após provocar um furo na carenagem do motor. No momento do incidente, o avião estava em procedimento de solo no portão de embarque.

De acordo com a companhia, não houve feridos entre passageiros ou tripulantes, que precisaram desembarcar pelo deck inferior do A380. O voo foi reprogramado para partir às 6h30 de domingo (13).

A aeronave estava com cerca de três quartos da capacidade ocupada, podendo transportar mais de 480 pessoas. Os passageiros afetados receberam acomodação e transporte em Sydney, segundo informou a Qantas.

Equipes de engenharia avaliam os danos, e o avião deverá passar por reparos antes de voltar a operar na malha internacional da empresa.

Em nota à ABC, o Aeroporto de Sydney informou que colabora com a companhia aérea na investigação das causas do acidente e agradeceu a compreensão dos passageiros. Ainda não há previsão de conclusão da apuração.

Em maio, outro incidente envolvendo uma ponte de embarque no mesmo aeroporto deixou um funcionário ferido após uma queda de cerca de cinco metros, motivando uma investigação conjunta da Qantas, do aeroporto e do órgão de segurança do trabalho SafeWork NSW.