Reprodução/Instagram Hervison Paulo Ferreira Galvão





Uma cobrança de R$ 25 terminou em tragédia no Conjunto Dom Jaime Câmara, em Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio. Hervison Paulo Ferreira Galvão, de 54 anos, foi morto a facadas pelo vizinho após cobrar o valor que teria emprestado. A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital horas depois. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

O crime aconteceu na tarde de domingo (7), em plena via pública. Segundo relatos, o agressor se incomodou com a cobrança, foi até sua casa, pegou uma faca e retornou para atacar Hervison na frente de moradores. A vítima foi encaminhada ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas não resistiu e morreu na segunda-feira (8).

Após ser informado sobre a morte, o suspeito fugiu ao lado da esposa. Até agora, ele não foi localizado. Seu nome não foi divulgado.

Conhecido na região, Hervison teve sua morte lamentada por moradores e também pelo América Esporte Clube, time amador da comunidade. “Sempre será lembrado” , diz uma publicação em homenagem nas redes sociais.

O caso está sob investigação da 34ª DP (Bangu), após registro inicial feito na delegacia de Realengo.