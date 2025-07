Reprodução/Chris Rank Avião da Delta

Um avião da Delta Airlines que saiu de Madri para Nova York fez um pouso de emergência na ilha Terceira, nos Açores, em Portugal, após uma falha em um dos motores. O incidente deixou os 282 passageiros e 13 tripulantes presos por quase 30 horas na ilha, localizada no meio do Oceano Atlântico.

Segundo informações do jornal argentino Clarín, o voo 127 decolou do Aeroporto de Madri-Barajas ao meio-dia de domingo (6), mas cinco horas depois precisou ser desviado para a base aérea das Lajes, no arquipélago vulcânico, a 1.500 km da costa continental. O porta-voz da companhia, Andrew Post, informou que todos estão bem.

"Como a segurança é primordial na Delta, a tripulação seguiu os procedimentos para desviar para as Lajes após detectar um problema mecânico em um motor", afirmou o representante ao USA Today.

"O voo pousou em segurança e pedimos sinceras desculpas aos nossos clientes", prosseguiu.

Os passageiros foram acomodados em hotéis da ilha e só seguiram viagem para os Estados Unidos 29 horas depois. A causa da falha ainda não foi identificada.





Este não foi o primeiro incidente envolvendo a companhia aérea em 2025. Em fevereiro, outro avião da Delta sofreu um acidente em Toronto, no Canadá, ao escorregar e capotar na pista coberta de neve. Todos os 80 passageiros sobreviveram.