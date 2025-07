The Sun Vídeo mostra tubarão perseguindo e atacando adolescente





Um vídeo capturou o momento aterrorizante em que um tubarão avançou em direção à terra atrás de um adolescente de 16 anos, que havia sido gravemente atacado momentos antes em uma movimentada praia da Austrália. As informações são do NY Post.





O jovem foi atacado pelo predador na Cabarita Beach, em Bogangar, Nova Gales do Sul, pouco antes das 16h de domingo, segundo informou a 9 News Australia.

O tubarão, com cerca de 2,10 metros de comprimento, mutilou o lado direito do corpo do adolescente, ferindo gravemente sua perna, mão e braço, relatou o veículo.

Imagens assustadoras mostraram banhistas correndo para ajudar o garoto enquanto o tubarão, com a barbatana visível, ainda rondava próximo a ele.

Gritos dos frequentadores da praia podiam ser ouvidos enquanto um samaritano corajoso deu um soco no tubarão para afastá-lo, segundo a reportagem.

O grupo então carregou o jovem para um local seguro usando uma prancha de surfe transformada em maca improvisada.

Um paramédico de folga, vindo de Queensland, prestou os primeiros socorros e aplicou um torniquete para conter o sangramento do adolescente, conforme o relato.





“Não tenho certeza se ele estava com outros amigos no momento do incidente, mas quando nossos salva-vidas chegaram, ele já tinha um torniquete nos membros afetados”, disse Stephen Pearce, diretor da Surf Lifesaving NSW, à Australian Broadcasting Corporation.

Após a chegada de paramédicos, o adolescente foi transportado de helicóptero para o Hospital Universitário de Gold Coast, em estado grave, porém estável.