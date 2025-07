Reprodução/freepik Temporal e alagamento





O avanço de uma frente fria em alto-mar pela costa de São Paulo mantém o tempo instável no litoral, com previsão de chuva fraca a moderada, especialmente na região sul. Já no interior do estado e em boa parte do Centro-Oeste e Sudeste, o predomínio é de sol, com baixa umidade e temperaturas em elevação ao longo do dia. A informação é do site 'Clima Tempo'.

No Sul, a massa de ar frio que acompanha a frente mantém o amanhecer gelado, com possibilidade de geada em áreas isoladas das serras gaúcha e catarinense, além da campanha gaúcha e extremo sul do Paraná. Apesar disso, o sol aparece e as temperaturas sobem um pouco à tarde.

No Nordeste, a chuva continua forte entre Alagoas e o Rio Grande do Norte, com risco de temporal em cidades como João Pessoa e Natal. No sul da Bahia também chove, enquanto o interior nordestino permanece seco, com ar abafado e baixa umidade.

Na Região Norte, há previsão de temporais no norte do Amazonas e no leste do Amapá, além de chuva forte em Roraima e norte do Pará. O tempo firme predomina em Rondônia, Tocantins e Acre, com destaque para o ar mais seco em Palmas.

A massa de ar seco segue firme também no Centro-Oeste e em partes do interior do Sudeste e Nordeste, derrubando os níveis de umidade. Em áreas de Goiás, Mato Grosso, norte de Minas e sul do Pará, os índices podem ficar abaixo dos 20% nas horas mais quentes do dia.