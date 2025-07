WHDH Tubarão surge ao lado de banhistas e gera correria em praia





Uma grande surpresa no mar: um tubarão-branco assustou duas jovens que praticavam stand-up paddle em Massachusetts ao nadar a poucos metros de distância delas durante o feriado de 4 de Julho. As informações são do NY Post.

As estudantes universitárias Margaret Bowles e Maddie Cronin estavam remando nas águas de Woods Hole, no extremo sudoeste de Cape Cod, quando avistaram a barbatana dorsal do predador, com cerca de 20 centímetros.

Cronin, aluna da Universidade de Toronto, filmava Bowles brincando na água quando a barbatana surgiu na superfície, causando pânico entre as amigas.

“Ah!”, gritou Bowles ao pular sobre a prancha, segundo mostra um vídeo obtido pela emissora WHDH.

As duas custaram a acreditar no que tinham visto e só confirmaram a presença do tubarão ao reverem as fotos e o vídeo feitos por Cronin.





Uma das imagens registrou o exato momento em que a expressão de pavor de Bowles aparece ao lado da barbatana que se projeta da água, bem próxima da prancha de Cronin.

“Vi aquela barbatana enorme emergindo ao lado dela, uns 20 centímetros para fora da água, meio cinza, meio carnuda, e pensei: ‘Meu Deus, é um tubarão, temos que sair daqui!’”, contou Bowles, que estuda em Harvard, à WHDH.