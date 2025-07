Reprodução/BBC Vulcão em erupção na Indonésia





O Monte Lewotobi Laki-laki, localizado na ilha de Flores, na Indonésia, voltou a entrar em erupção e expeliu, nesta segunda-feira (7), uma nuvem de cinzas que chegou a atingir 18 km de altura. O fenômeno assustou moradores, que fugiram da região mais uma vez. Até o momento, não há registro de feridos.

A nova atividade do vulcão ocorreu por volta das 11h05 (1h05 no horário de Brasília) e foi a mais intensa desde novembro, segundo Muhammad Wafid, chefe da Agência de Geologia da Indonésia. “Uma erupção desse porte traz um potencial maior de perigo, especialmente em relação ao tráfego aéreo” , afirmou à Associated Press.

Como medida de segurança, as autoridades ampliaram o raio da zona de exclusão para 7 km a partir da cratera e mantiveram o nível de alerta máximo, que já estava em vigor desde uma série anterior de erupções há três semanas. O temor agora também se volta para possíveis enchentes de lama vulcânica, conhecidas como lahar, caso chova com intensidade na região.

O vulcão voltou a expelir cinzas e lava por volta das 19h30 (9h30 de Brasília) e novamente às 5h53 (18h53 de segunda no horário de Brasília), mas com menor intensidade. Imagens registradas por moradores mostram jatos de lava incandescente durante a madrugada, enquanto pessoas entravam em carros e ônibus para deixar o local.

Mais de 4 mil pessoas já foram evacuadas, segundo o órgão local de gestão de desastres. As que permanecem enfrentam escassez de água potável, alimentos e máscaras de proteção. “Ainda temos água, mas há preocupação com a contaminação, já que toda a região foi coberta por uma espessa camada de cinzas vulcânicas” , relatou Paulus Sony Sang Tukan, líder da vila de Pululera, que fica a cerca de 8 km do vulcão.

A erupção também provocou o cancelamento de ao menos 24 voos com origem ou destino na ilha vizinha de Bali. Alguns voos foram retomados nesta terça-feira (8), mas autoridades seguem monitorando a situação.

O arquipélago indonésio está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica e vulcânica. O Lewotobi Laki-laki já entrou em erupção várias vezes ao longo de 2024. Em novembro do ano passado, uma dessas explosões matou pelo menos 10 pessoas e obrigou milhares a abandonarem suas casas.