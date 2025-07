Reprodução Leão ataca mulher e crianças no Paquistão

Os donos do leão que escapou de uma fazenda e atacou três pessoas na cidade de Lahore, no Paquistão, foram presos na sexta-feira (5). Segundo informações da Associated Press, o animal foi recapturado e entregue às autoridades ambientais.

O caso aconteceu no dia anterior (quinta, 4), no bairro de Johan Town, e viralizou no país. Um vídeo do momento do ataque mostra que o animal escapou da jaula, pulou um muro de concreto e chegou até uma rua, onde estavam as vítimas dos ataques.

Primeiro, o leão atacou a mulher pelas costas. Na sequência, o animal correu atrás de duas crianças, de 5 e 7 anos, que também ficaram feridas. As vítimas foram levadas ao hospital com ferimentos no rosto e nos braços, mas estão fora de perigo.

Donos tentaram fugir com o leão

Após o ataque, os donos colocaram o leão em um carro e fugiram para outro distrito, mas foram localizados e presos.

Segundo a polícia de Lahore, os suspeitos não tinham licença para manter o animal, e serão processados com base na Lei de Proteção à Vida Selvagem, cuja pena pode chegar a sete anos de prisão ou multa de US$ 17.500.

"Foi um cativeiro completamente ilegal", afirmou Syed Kamran Bukhari, chefe do Departamento de Vida Selvagem e Parques de Punjab, à CNN. A criação de felinos selvagens como animais de estimação é comum entre os mais ricos no Paquistão, como símbolo de status, mas a legislação exige licença e proíbe que esses animais vivam em áreas urbanas.





A repercussão do caso levou o governo da província de Punjab a iniciar uma força-tarefa para localizar grandes felinos mantidos ilegalmente. Até o momento, 18 leões foram capturados e cinco pessoas presas por violações ambientais.

"O incidente lamentável mostra como animais selvagens são mantidos sem qualquer autorização legal, colocando em risco a vida de muitas pessoas", disse o vice-chefe da polícia local, Muhammad Faisal Kamran.