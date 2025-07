Kennedy News & Media Confundido com criminoso, jovem é banido de companhia aérea





Um universitário britânico afirma ter sido proibido de voar com a easyJet por causa do próprio nome. As informações são do Mirror.

Kieran Harris, de 21 anos, estava ansioso para viajar para Alicante, na Espanha, no dia 25 de maio, após ter reservado o voo um mês antes. No entanto, na véspera da viagem, recebeu um e-mail da companhia aérea informando que ele estava banido do voo que partiria de Liverpool.

Segundo a mensagem, ele havia sido penalizado com uma “proibição de voo por 10 anos até 15/03/2031”, devido a um “comportamento disruptivo anterior”.

O jovem, que está em treinamento para ser auditor, diz que a empresa o confundiu com outro homem que tem o mesmo nome completo e data de nascimento — e que foi preso por 12 semanas após um episódio de agressividade e embriaguez em um voo da mesma companhia em 2021.

Essa não foi a primeira vez que Kieran é confundido com o criminoso. Segundo ele, no ano passado, policiais da Metropolitana invadiram sua casa usando coletes à prova de balas para interrogá-lo — e perceberam minutos depois que estavam diante da pessoa errada. Em outra ocasião, após um acidente de trânsito, também foi confundido com o mesmo indivíduo ao ser consultado no banco de dados da polícia.

Kieran, que mora perto de Chester, ficou arrasado:

“Eu não estava mais na reserva do voo. Não tinha assento, não adiantava ir ao aeroporto. Fiquei sem chão.”

Apesar do erro, a easyJet só voltou atrás após ele enviar uma foto do passaporte. O mal-entendido foi resolvido horas antes do voo, mas ele disse que perdeu o dia de trabalho tentando resolver o caso por telefone — e que não pretende mais voar com a empresa.

A mãe de Kieran, Sheena Harris, de 54 anos, disse que foi aterrorizante ver a polícia invadir a casa:

“Eles o acordaram de madrugada, entraram no quarto dele. Só começaram a recuar quando viram que a aparência dele não batia com a do criminoso.”

Sheena cogita procurar um advogado:

“Talvez ele precise mudar de nome para conseguir seguir a vida em paz.”





Em nota, a easyJet pediu desculpas e explicou que a decisão foi tomada de boa-fé, pois o nome, a data de nascimento e a região de embarque coincidiam com a de um passageiro banido por má conduta. A empresa prometeu oferecer uma compensação.

A Polícia Metropolitana também reconheceu o erro de identificação e disse ter enviado um pedido formal de desculpas.