Leão ataca mulher e crianças no Paquistão





Um leão escapou de uma fazenda e atacou uma mulher e duas crianças na cidade de Lahore, no Paquistão. O animal era criado como bicho de estimação por moradores da região de Johan Town e fugiu da propriedade na última quinta-feira (4), saltando um muro de concreto.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o felino avança por uma viela e ataca uma mulher por trás, derrubando-a no chão. Em seguida, o leão ainda corre atrás de duas crianças, de 5 e 7 anos, que também ficaram feridas. As vítimas foram levadas ao hospital com machucados no rosto e nos braços, mas estão fora de perigo, segundo a agência Associated Press.

Após o ataque, os donos do animal colocaram o leão em um veículo e fugiram para outro distrito, mas foram localizados e presos pela polícia na manhã de sexta-feira (5). Eles não possuíam autorização para manter um animal selvagem em casa, como determina a legislação local. O leão foi entregue às autoridades ambientais.

Criar felinos de grande porte como símbolo de status não é incomum no Paquistão, mas o governo exige licença especial e proíbe que esses animais fiquem em áreas urbanas. O caso causou indignação no país e gerou uma ação imediata da polícia ambiental da província de Punjab. Desde então, 13 leões já foram apreendidos em outras residências e cinco pessoas foram presas por violar as normas de conservação da vida selvagem.

Segundo a polícia de Lahore, o leão havia escapado de uma gaiola deixada aberta na fazenda e estava solto no bairro quando ocorreu o ataque. “Esse tipo de criação irregular coloca em risco a vida de muitas pessoas”, alertou Muhammad Faisal Kamran, vice-chefe da polícia local.