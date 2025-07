Reprodução/X Enchente no Texas

Uma forte enchente atingiu o acampamento cristão Camp Mystic, no Texas, durante o fim de semana e causou a morte de 27 pessoas, entre meninas e monitores. As vítimas estavam no local para as férias escolares quando o rio Guadalupe transbordou com violência durante a noite de sexta-feira (4). O número total de mortos em todo o estado já chega a 81.

O acampamento, que funciona há quase cem anos sob a administração da mesma família, confirmou as mortes em nota publicada nesta segunda-feira (7). “Nossos corações estão partidos, assim como os das famílias que enfrentam essa tragédia inimaginável” , escreveu a direção. O local abriga, majoritariamente, meninas e se tornou símbolo da dimensão do desastre por reunir muitas das vítimas mais jovens.

De acordo com a imprensa local, o nível do rio subiu cerca de oito metros em apenas 45 minutos, enquanto as crianças dormiam nos chalés. Ursos de pelúcia, cobertores e outros pertences foram encontrados cobertos de lama, e parte das janelas foi destruída pela força da água. Aproximadamente 750 pessoas estavam no acampamento no momento da enchente.

O diretor e proprietário do local, Dick Eastland, está entre os mortos. De acordo com familiares, ele tentava ajudar nos resgates quando foi arrastado. Crianças de até oito anos também estão entre as vítimas. As buscas continuam, com 17 helicópteros atuando na região. Pelo menos 10 meninas e um monitor seguem desaparecidos.

Durante a oração dominical do Ângelus, o papa Leão XIV lamentou o ocorrido. “Quero expressar minhas sinceras condolências às famílias que perderam entes queridos, em particular às suas filhas, que estavam em um acampamento de verão durante o desastre. Rezamos por elas” , disse o pontífice em inglês.

As autoridades locais e estaduais seguem mobilizadas. Ainda não foi divulgado se as 27 mortes registradas no acampamento já foram incluídas no balanço oficial das 81 vítimas fatais em todo o estado.