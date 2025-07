Reprodução Menina apanha após beber achocolatado sem permissão do pai

Uma menina de 8 anos foi vítima de agressões dentro da casa do pai, no Riacho Fundo II, no Distrito Federal, após ter consumido um achocolatado sem autorização. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) investiga o caso como maus-tratos contra criança. A informação foi confirmada pelo Portal iG.

Segundo a mãe da vítima, a confeiteira Lyvian Oliveira, de 27 anos, a filha voltou para casa no dia seguinte, 24 de junho, com hematomas pelo corpo. Assustada, a mulher perguntou o que havia ocorrido, e a criança relatou que havia sido espancada com chinelo, cinto e até um cabo de fio após tomar um Toddynho sem pedir.

A menina mora com a mãe em Valparaíso de Goiás e costuma passar fins de semana alternados com o pai. A agressão teria acontecido no domingo (23), durante uma das visitas. Imagens registradas por Lyvian mostram marcas no rosto da criança, próximo ao olho, além de lesões nas costas, orelha, braços e pernas.

O pai ainda não foi preso nem indiciado, e por isso seu nome não foi divulgado pelas autoridades. A Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (DPCA) acompanha o caso.