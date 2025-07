France24.com Rio Sena é liberado para natação após 102 anos





Após mais de um século de proibição, o rio Sena, em Paris, foi oficialmente liberado para natação pública neste sábado (5). A medida ocorre após extensos investimentos em saneamento e infraestrutura, parte do plano ambiental dos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Proibido desde 1923

Reprodução/X Proibição da natação pública no rio Sena ocorreu em 1923

A natação no Sena havia sido proibida desde 1923, devido à poluição causada principalmente por esgoto e atividades industriais. Desde então, o rio era considerado impróprio para o banho e símbolo da degradação ambiental urbana.

Em 2018, a prefeitura de Paris lançou o chamado “Plano de Natação”, com investimentos de mais de 1,4 bilhão de euros. O projeto envolveu:

• Modernização de estações de tratamento de esgoto;

• Conexão de milhares de imóveis à rede de esgoto;

• Construção de reservatórios para conter enchentes e transbordamentos.

Além disso, sistemas de monitoramento da qualidade da água foram implantados para garantir a segurança dos banhistas.

A partir deste mês, moradores e turistas poderão nadar no Sena em três zonas oficiais:

• Próximo à Catedral de Notre-Dame

• Região da ponte de Grenelle, perto da Torre Eiffel

• Área de Bercy/Île Saint‑Louis

As áreas contam com infraestrutura de segurança, como salva-vidas, chuveiros, vestiários, passarelas de madeira e sinalização com bandeiras para indicar se o banho está liberado naquele dia, conforme a qualidade da água.

Durante os Jogos de Paris, atletas do triatlo e da maratona aquática competiram nas águas do Sena, mesmo com alguns episódios de contaminação e adiamentos causados por chuvas fortes. A prefeita Anne Hidalgo chegou a nadar no rio para mostrar confiança no projeto.

A liberação ao público é vista como um símbolo do legado ambiental dos Jogos Olímpicos, com o objetivo de devolver o Sena à população como espaço de lazer e convívio.

A temporada de natação vai até o fim de agosto, com acesso gratuito e controlado. A qualidade da água será monitorada diariamente pelas autoridades de saúde pública.

Apesar da reabertura histórica, especialistas alertam que períodos de chuva intensa ainda podem comprometer temporariamente a segurança do banho.