Rovena Rosa/Agência Brasil Chegada de frente fria muda tempo no país





O Brasil encerra a semana com frio no centro-sul e risco de temporais no Norte e no Nordeste. Nesta sexta-feira (4), o ar ainda é gelado em parte do país, enquanto a chuva ganha força em áreas do litoral e da faixa equatorial. O destaque vai para a Bahia, Amazonas e Roraima, que estão em alerta para chuva forte.

No Sul, a sexta começa com temperaturas abaixo dos 4 °C nas serras do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, com chance de geada. O frio começa a perder força e as tardes ficam mais amenas a partir do fim de semana. O tempo segue firme na maior parte da região, com exceção do litoral do Paraná, onde há previsão de chuva por causa da umidade vinda do mar.

No Sudeste, o litoral do Rio de Janeiro e do Espírito Santo continua com tempo instável e previsão de chuva frequente. Pode chover forte em alguns momentos. Em São Paulo, a sexta começa gelada e nublada, com possibilidade de garoa. À tarde, o sol aparece entre nuvens e a chuva perde força. O mar segue agitado em toda a costa da região, mas sem alerta de ressaca.

No Centro-Oeste, não chove em nenhuma área. As manhãs seguem frescas, mas o frio intenso já diminui, principalmente no sul de Mato Grosso do Sul. A umidade do ar continua baixa, com índices abaixo dos 30% em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso.

No Nordeste, o tempo fica carregado no litoral da Bahia, com alerta para temporais entre Ilhéus e Salvador. A chuva também pode cair com força entre Sergipe e o Rio Grande do Norte. No interior, o tempo segue seco, quente e com baixa umidade.

No Norte, o calor e a umidade aumentam o risco de temporais no norte do Amazonas, em Roraima e no noroeste do Pará. No Amapá, a Zona de Convergência Intertropical mantém a condição para chuvas fortes e isoladas.