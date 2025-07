Reprodução/New York Post Menina de 9 anos morre após ser deixada no carro por 8 horas enquanto mãe trabalhava no Texas

Uma menina de 9 anos morreu na última terça-feira (1º), em Galena Park, no Texas, Estados Unidos, após ser deixada sozinha em um carro por cerca de oito horas sob calor extremo. A criança foi encontrada sem vida pela própria mãe, que deixou a menina no veículo para ir trabalhar. As informações são do canal ABC.

Segundo as autoridades locais, a mulher iniciou seu turno às 6h da manhã e só retornou ao carro por volta das 14h, quando encontrou a filha já sem vida. A temperatura naquele dia chegou a 97 °F (cerca de 38 °C).

A mãe chegou a deixar água para a menina, e ainda manteve as janelas abertas do carro abertas. No entanto, o veículo estava estacionado no sol, o que contribuiu para o superaquecimento.

"Uma linda menina de 9 anos morreu sem ter culpa nenhuma", disse o xerife do condado de Harris, Ed Gonzalez, em entrevista coletiva. "Não sei se alguém verificou a criança ao longo do dia".

A mãe foi detida ainda na terça-feira, mas liberada no dia seguinte. A polícia aguarda agora o resultado da autópsia para determinar as causas da morte e avaliar se haverá acusações formais.

O xerife destacou que, independentemente das circunstâncias, não há justificativa aceitável para deixar uma criança sozinha em um carro.

"Podemos simpatizar com a situação dela, mas é ilegal e perigoso", afirmou. Gonzalez também reforçou que o Texas é um dos 21 estados americanos onde é proibido deixar menores sozinhos em veículos.

"O risco de morte ou de danos é inaceitável. Não vale a pena colocar uma criança em risco por qualquer razão. Se houver dificuldades, é preciso buscar apoio com vizinhos, família ou serviços sociais", completou.

Em comunicado, a empresa onde a mãe trabalhava, a United States Gypsum, confirmou que "ocorreu uma emergência médica envolvendo o filho de um funcionário".

"Os nossos pensamentos estão com a família da criança e com todos os afetados", declarou a porta-voz da USG Corp, Kathleen Prause.





De acordo com a National Highway Traffic Safety Administration, cerca de 37 crianças morrem todos os anos nos Estados Unidos por insolação após serem trancadas em veículos. Esses casos ocorrem mesmo em dias de temperatura amena, já que o interior dos carros pode atingir níveis fatais em poucos minutos.